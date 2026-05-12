Heidi Glück: "Wofür steht die Politik?"

Seit über zwei Jahrzehnten arbeitet die Grazerin Glück in der Strategie- und Krisenkommunikation. Am 107. Tresen der Milchbar spricht die ehemalige Sprecherin von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel über die Nominierung von Ernst Gödl als Nachfolger von August Wöginger, verwaschene Profile von Parteien und die neue Sichtbarkeit von Frauen an der Spitze wie Ingrid Thurnher, Karin Bergmann oder Martha Schultz mit Christian Böhmer und Johanna Hager.

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