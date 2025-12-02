Er ist verantwortlich für 2.266 Straßenkilometer, 5.862 Brücken und 3.365 Mitarbeiter. Hartwig Hufnagl, seit 2019 Vorstand der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, über das "Pflichtenheft" der Asfinag. Wie Künstliche Intelligenz auf der Autobahn bereits jetzt Leben rettet, welche Brücken Baby-Boomer sind und warum er jedenfalls den Zug, nicht aber den Flieger nimmt, darüber spricht er am 85. Tresen der Milchbar mit Bernhard Gaul und Johanna Hager.