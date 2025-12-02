Warum kostet die Vignette jedes Jahr mehr?
Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl erklärt, warum die Vignette 2027 nicht mehr geklebt wird, wohin die Milliarden fließen und ob es einen Unterschied macht, ob der Infrastrukturminister rot, grün oder blau ist.
Er ist verantwortlich für 2.266 Straßenkilometer, 5.862 Brücken und 3.365 Mitarbeiter. Hartwig Hufnagl, seit 2019 Vorstand der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, über das "Pflichtenheft" der Asfinag. Wie Künstliche Intelligenz auf der Autobahn bereits jetzt Leben rettet, welche Brücken Baby-Boomer sind und warum er jedenfalls den Zug, nicht aber den Flieger nimmt, darüber spricht er am 85. Tresen der Milchbar mit Bernhard Gaul und Johanna Hager.
Kommentare