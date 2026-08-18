Gerhard Jarosch, was ist Litigation-PR?

Einst war er Erster Staatsanwalt in Wien, Österreichs Vertreter bei Eurojust - seit 2022 ist er bei Lansky, Ganzger, Goeth + Partner als Anwalt für Strafrecht sowie Litigation- und Krisen-PR. Gerhard Jarosch spricht am 122. Tresen der Milchbar mit Raffaela Lindorfer und Johanna Hager über das schlechte Image von WKStA und Staatsanwälten, ob KI die Gerichte ersetzen wird und wozu er Sebastian Kurz nicht geraten hätte.