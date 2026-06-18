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Fakebusters

Reinkarnation: Erinnern sich Kinder an ein früheres Leben?

Manche Kinder erzählen ihren Eltern über frühere Leben. Die Wissenschaft sucht Erklärungen.
Birgit Seiser
18.06.2026, 13:38

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Fake Busters

Wiedergeburt: In vielen Religionen ein fester Bestandteil des Glaubens, für andere ein Teilbereich der Esoterik und der Parawissenschaft. Es sind vor allem Kinder, die ihren Eltern oft von angeblichen Erlebnissen aus ihrem früheren Leben erzählen. Ist das alles nur Fantasie und Humbug? 

Es gibt Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und wir werden uns heute anschauen, in welche Richtung die Forschung geht und was hinter diesem faszinierenden Phänomen stecken könnte.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…

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