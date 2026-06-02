Kugelblitze: Wissenschaftliches Phänomen oder Hirngespinst?

Gewitter lösen in Menschen eine natürliche Angst und Faszination aus. Gefährlich sind die Blitze, die den Tod bringen können. Aber wie weit können solche Entladungen gehen? Und das im wahrsten Sinne des Wortes - können sie durch Wände dringen? Seit Jahrhunderten erzählen sich Menschen von leuchtenden Bällen, die herumwandern. Kugelblitze sind aber nicht nur ein Wetterphänomen. Was hat es mit diesen mysteriösen Lichterscheinungen auf sich?

Die Fake Busters finden es heute heraus.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…