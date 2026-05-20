Die Titanic-Verschwörung: Geheimnisse am Meeresgrund

Sie ist bis heute ein Mythos, die Titanic. Einst als das sicherste Schiff der Welt berühmt wurde es bald das Grab für 1.500 Menschen, die beim Untergang ihr Leben verloren. Aber ist das alles so abgelaufen, wie wir heute glauben zu wissen? Seit Jahrzehnten halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Schiff absichtlich versenkt wurde, oder, dass gar nicht die Titanic, sondern ihr Schwesterschiff Olympic im Atlantik gesunken wäre. War diese Katastrophe ein abgekartetes Spiel um Versicherungsgeld? Die Fake Busters versuchen das heute zu klären…

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…