Erich von Dänikens Vermächtnis: Zwischen Verschwörung und Bestsellern

Der Vater der Präastronautik ist tot. Erich von Däniken starb am 10. Jänner 2026 in der Schweiz im Alter von 90 Jahren. Wer sich schon einmal mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat, der kam an Däniken nicht vorbei. Er stellte Thesen auf, wonach ein Mutterraumschiff um die Erde kreise, stellte die Evolutionstheorie in Frage und legte sich sogar mit der Kirche an, indem er behauptete, Gott sei in Wahrheit ein außerirdischer Gentechniker. So wirr das alles auch klingen mag, der Schweizer Autor beeinflusste damit viele Menschen.

So kontrovers wie seine Bücher war auch sein Leben zwischen einem Aufenthalt im Gefängnis und einer indirekten Oscar-Nominierung. Wir schauen heute noch einmal auf das Leben dieses Mannes zurück und versuchen herauszufinden, wie er auf all diese Thesen kam und was dran sein könnte.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…