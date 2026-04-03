Höhere Mächte: Im Bann des spirituellen Missbrauchs
Für diesen Fall blicken wir nach Kärnten und zwar zu einem "Jahrhundertprozess", wie ihn Justiz und Polizei nennen.
Teil 1:
Die Energetikerin Margit lebt in der Nähe von Villach ein nach außen hin ruhiges Leben. Aber sie verfolgt einen betrügerischen Plan und zieht Menschen in ihren Bann. Sie verspricht, zu heilen und sagt, Gott kommuniziere durch sie. Doch in Wahrheit ist Margit eine Betrügerin. Ihre Opfer sucht sie sich genau aus. Sie rekrutiert zwei Frauen als Helferinnen.
Titelmusik: Tobias Schützenberger
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger
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