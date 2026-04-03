Höhere Mächte: Im Bann des spirituellen Missbrauchs

Teil 1:

Die Energetikerin Margit lebt in der Nähe von Villach ein nach außen hin ruhiges Leben. Aber sie verfolgt einen betrügerischen Plan und zieht Menschen in ihren Bann. Sie verspricht, zu heilen und sagt, Gott kommuniziere durch sie. Doch in Wahrheit ist Margit eine Betrügerin. Ihre Opfer sucht sie sich genau aus. Sie rekrutiert zwei Frauen als Helferinnen.