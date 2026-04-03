Dunkle Spuren

Höhere Mächte: Im Bann des spirituellen Missbrauchs

Für diesen Fall blicken wir nach Kärnten und zwar zu einem "Jahrhundertprozess", wie ihn Justiz und Polizei nennen.
Yvonne Widler
03.04.2026, 12:00

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

fall 54 header

Teil 1:
Die Energetikerin Margit lebt in der Nähe von Villach ein nach außen hin ruhiges Leben. Aber sie verfolgt einen betrügerischen Plan und zieht Menschen in ihren Bann. Sie verspricht, zu heilen und sagt, Gott kommuniziere durch sie. Doch in Wahrheit ist Margit eine Betrügerin. Ihre Opfer sucht sie sich genau aus. Sie rekrutiert zwei Frauen als Helferinnen.  

Titelmusik: Tobias Schützenberger  
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler 
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler   
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry 
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger

Dunkle Spuren Kärnten Villach
kurier.at, yw  | 

Kommentare