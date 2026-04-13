Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Wahl in Ungarn verloren. Sein Herausforderer Péter Magyar hat mit seiner Tisza-Bewegung sogar eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Ein historisches Ergebnis. Was bedeutet dieser Machtwechsel für Ungarn – und vor allem für die Europäische Union, in der Orbán immer wieder als Blockierer aufgetreten ist? Darüber spricht Studio-KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur und Brüssel-Korrespondent Konrad Kramar.