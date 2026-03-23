Teure Spritpreise: Was die Politik dagegen tun will
Am Wochenende sind die Spritpreise erneut gestiegen. Mittlerweile kostet ein Liter Diesel an Österreichs Tankstellen bereits über zwei Euro. Die Dreier-Koalition will Treibstoffe um zehn Cent pro Liter günstiger machen. Bald soll eine österreichweite Spritpreisbremse kommen – sie war heute Thema im Parlament. Um die geplanten Vorhaben umsetzen zu können, bedarf es jedoch einer Zweidrittelmehrheit.
Was genau hat die Regierung vor? Werden die Grünen oder die FPÖ dem Regierungsvorschlag zustimmen, und warum dauert die Umsetzung der Spritpreisbremse in Österreich so lange? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitikredakteur Christian Böhmer.
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