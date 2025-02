Zehntausende demonstrierten am Samstag in Novi Sad. Es war der Höhepunkt der derzeitigen Massendemonstrationen. Es sind vor allem - aber nicht nur - junge Menschen, die in Serbien auf die Straßen gehen und unter anderem gegen Korruption demonstrieren. Auslöser der Proteste war, dass vor rund drei Monaten ein Bahnhofsvordach einstürzte und 15 Menschen erschlug. Was dieser Vorfall mit Korruption zu tun an, was die Menschen, bei den groß angelegten Protesten fordern und ob Neuwahlen oder ein Sturz des Präsidenten Aleksandar Vučić realistisch sind, erklärt KURIER Außenpolitik-Redakteurin Sarah Emminger.