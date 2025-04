Papst Franziskus ist verstorben: Große Spekulation um Nachfolger

Papst Franziskus ist am Ostermontag verstorben. Noch am Vortag sprach er den Ostersegen "Urbi et Orbi" vor Tausenden Menschen. Die Trauer in der Welt ist groß. Nun geht es darum, das Begräbnis und die Papst-Nachfolge auf den Weg zu bringen.

Studio KURIER-Host Julia Deutsch bespricht mit Blattmacher Rudolf Mitlöhner, was nun im Vatikan passiert.