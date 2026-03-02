Israel und die USA haben am Samstag einen Militärschlag gegen den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem Irans Oberster Führer Khamenei getötet. Der Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen, darunter Raketen- und Drohnenangriffe auf Städte und US-Militärstützpunkte in der gesamten Region. Was genau ist passiert? Wie ist derzeit die Lage und wie könnte es nun weitergehen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.