Angriff auf den Iran: Was bedeutet das fürs Regime? - Ein Überblick
Israel und die USA haben am Samstag einen Militärschlag gegen den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem Irans Oberster Führer Khamenei getötet. Der Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen, darunter Raketen- und Drohnenangriffe auf Städte und US-Militärstützpunkte in der gesamten Region. Was genau ist passiert? Wie ist derzeit die Lage und wie könnte es nun weitergehen? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends.
