Gestiegene Gaspreise: Gier der Konzerne oder Iran-Effekt?

Nachdem Israel und die USA den Iran angegriffen haben, ist die Wirtschaft in Aufruhr. Welche Auswirkungen hat der Krieg in Nahost auf uns?
Caroline Bartos und Robert Kleedorfer
06.03.2026, 17:45

Seit die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen haben, ist die Weltwirtschaft in Aufruhr. Vor allem die Sperrung der Straße von Hormus, eine bedeutende Meerenge, hat große Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Auch bei uns sind die Preise für Sprit und Energie bereits in die Höhe geschnellt. Sind das tatsächlich Auswirkungen des Kriegs oder Gier der Konzerne? Und wie wird sich der Iran-Krieg weiterhin auf die weltweite Wirtschaft auswirken? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Wirtschafts-Ressortleiter Robert Kleedorfer. 

