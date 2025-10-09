Waffenruhe in Gaza: Woran könnte der Friedensplan noch scheitern?
Mehr als zwei Jahre nach dem Großangriff der Terrororganisation Hamas in Israel kam es zu einem Fortschritt in den Verhandlungen.
Die Ereignisse in Nahost überschlagen sich: Israel und die Hamas haben sich auf eine neuerliche Waffenruhe geeinigt. Die Unterzeichnung des 20-Punkte-Friedensplans scheint damit in greifbare Nähe gerückt.
Studio KURIER-Host Julia Deutsch bespricht mit Evelyn Peternel aus dem Außenpolitik-Ressort, was genau vereinbart wurde, welche Knackpunkte es jetzt noch gibt und wie die Chancen für Donald Trumps Friedensnobelpreis stehen.
