Waffenruhe in Gaza: Woran könnte der Friedensplan noch scheitern?

Die Ereignisse in Nahost überschlagen sich: Israel und die Hamas haben sich auf eine neuerliche Waffenruhe geeinigt. Die Unterzeichnung des 20-Punkte-Friedensplans scheint damit in greifbare Nähe gerückt.

Studio KURIER-Host Julia Deutsch bespricht mit Evelyn Peternel aus dem Außenpolitik-Ressort, was genau vereinbart wurde, welche Knackpunkte es jetzt noch gibt und wie die Chancen für Donald Trumps Friedensnobelpreis stehen.