Volvo XC60 und XC90 im Test: Der Große und der noch Größere

Als „der Große gegen den noch Größeren“ lassen sich Volvo XC60 und XC90 auf den Punkt bringen: Beide Modelle markieren die Spitze im SUV-Angebot der Schweden, beide tragen die typische, unaufgeregte Formensprache mit klaren Linien, markanten C-Säulen und der typischen „Thors Hammer“-Signatur in den Frontleuchten. Der deutlichste Unterschied liegt in der Größe: Mit 4,95 Metern ist der XC90 spürbar länger als der 4,71 messende XC60.

In der Praxis fällt der Unterschied weniger drastisch aus: Der XC90 bietet mehr Stauraum, das Ladevolumen reicht hier von 640 Litern bei aufgestellten Sitzen bis zu über 1.800 Litern bei umgeklappten Lehnen. Der XC60 liegt mit 468 Litern bei aufrechter Bestuhlung und rund 1.528 Litern allerdings nur leicht darunter. Dank ähnlicher Sitzhöhe, vergleichbarer Fahrposition und einer durchdachten Innenraumarchitektur wirkt der kleinere XC60 überraschend großzügig. Das Raumgefühl ist kaum enger als im XC90. Unterschiede spürt man erst bei voller Beladung oder mit mehr Mitfahrern im Fond.

Skandinavischer Fahrcharakter

Der XC60 „T6 Recharge“ kombiniert einen Vierzylinder-Benzinmotor mit einem Elektromotor und bringt 350 PS auf die Straße. Der Verbrauch liegt im Alltagsbetrieb zwischen 5 und 7 Litern. Der XC90 „T8 AWD“ bietet naturgemäß eine stärkere Systemleistung von 455 PS, ebenfalls bestehend aus einem Vierzylinder-Benziner plus Elektromotor. Der Verbrauch im Alltagsbetrieb liegt hier zwischen 6 und 8 Litern.

Der XC60 wiegt 2.080 Kilogramm, während der XC90 mit circa 2,29 Tonnen rund 200 Kilo schwerer ist. Diese Differenz beeinflusst nicht nur den Verbrauch, sondern auch das Fahrverhalten und die Agilität beider Modelle: Der XC90 reagiert beim Ein- und Ausfedern träger und verlangt in engen Straßen mehr Aufmerksamkeit. Der XC60 macht dank seinen etwas kompakteren Maßen einen deutlich wendigeren Fahreindruck.

Das Fahrverhalten folgt bei beiden dem typischen Volvo-Muster: Komfort steht hier klar über Dynamik. Die Lenkung ist sanft und präzise, das Fahrwerk auf lange Strecken und Gelassenheit getrimmt. Im Alltag bedeutet das: ruhiges Abrollen auf Landstraßen, Stabilität auf der Autobahn und ein unaufgeregtes Fahrgefühl in der Stadt.