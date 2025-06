Versicherungsschutz: Vergessene Gefahren des Alltags absichern

Unfallfolgen absichern

Unerwartete Unfälle können jederzeit und überall passieren – auch bei kurzen oder scheinbar harmlosen Freizeitausflügen und Tätigkeiten. Die gesetzliche Unfallversicherung greift in der Regel aber nur bei Arbeits- oder Schulunfällen. In der Freizeit, also auch bei Reisen oder Ausflügen, besteht kein Schutz.

Bleibende Schäden und eine damit verbundene Invalidität können in vielen Fällen zu enormen Folgekosten führen. Auch die Gefahr eines völligen Entfalls der Erwerbsfähigkeit besteht. „Eine private Unfallversicherung schützt vor diesen finanziellen Folgen nach einem Unfall. Ähnliches gilt für das private Haftungsrisiko: Wenn eine Privatperson schuldhaft einen Schaden herbeiführt, wie einen Zusammenstoß beim Radfahren, kann das vor allem im Personenschadenbereich sehr rasch Hunderttausende Euro Schadenersatz kosten“, so Christoph Zauner, Leiter Corporate und Retail der Generali Versicherung.