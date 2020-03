Warum der Kanzler vom "Fels in der Brandung“-Effekt profitiert

Es ist der dritte Tag im Ausnahmezustand. Und abgesehen davon, was der Kanzler und das Regierungsteam beschließen und erklären, zählt in so prekären Zeiten auch: Wie tun sie es?

Ist die Rhetorik angemessen und treffsicher? Gelingt es, die wichtigsten Botschaften zur richtigen Zeit über die Rampe zu bringen?

Eine, die sich seit Jahrzehnten mit Rhetorik und Sprache beschäftigt, ist Tatjana Lackner. Lackner ist Kommunikationsexpertin, Leiterin der „Schule des Sprechens“, und sie befindet sich derzeit gerade in Australien in Corona-Quarantäne. Auch oder gerade deshalb hat sie einen distanzierten Blick darauf, wie einzelne Staatschefs versuchen, beides zu schaffen, nämlich: in der Krise zu beruhigen und der Bevölkerung dennoch den Ernst der Lage zu vermitteln.

„Im Vergleich zu einem Donald Trump oder Australiens Regierungschef Scott Morrison wählt Kurz eine Sprache, die selbst für Kritiker durchaus angenehm ist“, sagt Lackner im Gespräch mit dem KURIER.