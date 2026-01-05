Neues Jahr, neues Projekt für Gernot Kranner: Was er für die Freie Bühen Wieden plant

Für den Musicaldarsteller (legendär seine Performance als Professor Abronsius in "Tanz der Vampire") und Regisseur Gernot Kranner (63) beginnt das neue Jahr mit einer großen Herausforderung, denn mit 1. Jänner 2026 hat er die Freie Bühne Wieden in Wien übernommen. Ich bin der Überzeugung, dass Kunst und Kultur der Kitt unserer Gesellschaft ist. Auch in schwierigen Zeiten kann man die Theater nicht einfach zusperren. Die Subvention wurde eingestellt, jetzt übernehme ich das auf mein eigenes Risiko“, so Kranner zum KURIER.

Und dort möchte er auch noch ein besonderes Herzensprojekt umsetzen. "Ich öffne diese Bühne als Talenteschmiede für verschiedene Sparten – für Autoren, die neue Stücke aus der heutigen Zeit entwickeln. Es soll Unterhaltung mit Haltung kreiert werden." Zusätzlich zur Literaturwerkstatt werde er auch junge Bühnentalente sowie Regisseurinnen und Regisseure und Bühnen- und Kostümbildnerinnen und -bildner fördern. Der Grund für den Fokus auf junge Menschen sei jener, dass Kranner etwas zurückgeben möchte. "Ich habe selber in kleinen Theatern begonnen und meinen Weg machen können."