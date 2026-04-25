Kommt OMV-Tochter Petrom die Chefin abhanden?

Noch bis April 2027 läuft der Vertrag von Christina Verchere, 55, als CEO der OMV-Petrom.

Der wichtigsten Auslandsbeteiligung der OMV könnte ihre Chefin abhandenkommen, wird in rumänischen Medien spekuliert. Verchere ist ebenso wie die neue OMV-CEO Emma Delaney eine ehemalige BP-Managerin. Sie wurde in der Vergangenheit als potenzielle OMV-Konzernchefin gehandelt, soll aber immer abgwunken haben. Auch die Verträge ihrer Vorstandskollegen laufen mit demselben Datum aus. Als Nachfolger wird Berislav Gaso genannt, im Vorstand der Konzernmutter OMV zuständig für Energy (Öl, Gas).