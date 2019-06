Der Klimaschutz wird uns lieb – und teuer

Früher oder später wird es unausweichlich: Wer viel Auto fährt oder viel fliegt, wird dafür mehr bezahlen. Oder anders herum: Wer die Umwelt mit weniger Auto- oder Flugstunden, also mit weniger Kohlendioxid-Ausstoß, belastet, kommt billiger davon. Umweltpolitik auf europäisch nimmt seit Längerem den Weg des Verursacherprinzips, wie sich auch gestern wieder beim EU-Rat der Verkehrsminister in Luxemburg zeigte: Ein europaweit vereinheitlichtes, kilometerabhängiges Mautsystem stand da zur Diskussion. Also eine Art in der ganzen EU gültigen Vignette, deren Preis nach gefahrenen Kilometern berechnet wird. „Gerecht, fair und ökologisch“ sei dies, sagen die Anhänger dieser, von der EU-Kommission vorgeschlagenen Lösung. Für Lkw, Busse und Vans wird sie ab 2025 gelten.