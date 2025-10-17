Nachts im Café: Bitte nicht retten!

Ein Kaffeehaus ist mehr als ein Lokal. Es ist ein Biotop, das eine bestimmte Spezies Mensch zum Überleben braucht. Es gibt Menschen, denen nur halb im Scherz nachgesagt wird, sie würden "im Kaffeehaus wohnen". Tatsächlich ist dafür kein Lokaltyp so geeignet wie das Kaffeehaus. Vom Frühstück bis zum Abendessen ist man hier bestens versorgt. Nur zum Übernachten muss man nach Hause gehen.

Aber auch das ist nicht unbedingt gesagt. Hin und wieder kommt es vor, dass Gäste im Café Kralicek übernachten. Stammgast Franz zum Beispiel ist einmal im Café vergessen worden. Als der Oberkellner das Lokal absperrte, war er gerade am Klo. Er übernachtete also unfreiwillig im Kaffeehaus. "Zuerst hab ich überlegt, ob ich am Handy einen Notruf absetzen und mich befreien lassen soll“, erzählt er. „Aber dann dachte ich: Irgendwie ist es ja auch romantisch." Er holte sich an der Schank noch ein Stück Guglhupf und einen Schlummertrunk (was er in der Nacht konsumierte, hat er brav aufgeschrieben), legte sich dann in eine Loge und kuschelte sich in eine der Decken, die für frierende Gäste im Schanigarten bereitliegen.