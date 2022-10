Anton Zeilinger: Diese Menschen begleiteten ihn zum Nobelpreis

Eine mögliche Anspielung auf die vielen Stationen, die er nach seiner Habilitation an der TU Wien 1979 besuchte: Australien, Kanada, Südafrika, Deutschland. Doch einer seiner prägendsten Auslandsaufenthalte lag davor: In den USA, wo Zeilinger Ende der 1970er-Jahre als Fulbright Fellow und in den 1980ern als Gastprofessor an der Seite des späteren Nobelpreisträgers Clifford Shull forschte. Von ihm lernte er den genauen Blick und dass es sich immer auszahlt, noch akribischer zu hinterfragen, selbst wenn man bereits zufrieden ist.