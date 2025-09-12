Acht Trends, die auf der IAA für Aufsehen sorgten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die IAA Mobility 2025 geht zu Ende – die neuen Technologien und Modelle bleiben. Das sind die acht Trends der wichtigsten europäischen Mobilitätsmesse:

Die 800 Volt kommen 800-Volt-Systeme ermöglichen deutlich schnelleres Laden von E-Autos. So kann der Mercedes GLC in nur zehn Minuten rund 300 Kilometer Reichweite nachladen. Auch der BMW iX3 setzt auf diese Technik und verspricht bis zu 370 Kilometer in zehn Minuten sowie Reichweiten von über 800 Kilometern.

Akkus als Speicher Bidirektionales Laden erlaubt es, Strom aus dem Auto ins Netz oder ins eigene Zuhause zurückzuspeisen. Der BMW iX3 „Neue Klasse“ zählt zu den Modellen mit dieser Funktion, das Fahrzeug wird so zur mobilen Powerbank. Porsche zeigt mit dem neuen Cayenne Electric zudem erstmals kabelloses Laden per 11-kW-Induktivtechnik.

800 ist die neue Reichweite Langstreckentaugliche Elektrofahrzeuge werde Realität: Der BMW iX3 erreicht über 800 Kilometer, der Mercedes GLC rund 700 Kilometer. Damit soll die Reichweitenangst endgültig schwinden.

KI überall Hersteller demonstrieren, wie KI-Assistenzsysteme Fahrerinteraktion und autonomes Fahren verbessern. BMW und Mercedes präsentieren Modelle mit Level-3-Funktionalität, bei der das Auto in definierten Situationen selbstständig fährt. KI lernt zudem individuelle Bedürfnisse der Fahrer, etwa bei Klima oder Infotainment.

Software bestimmt vieles Autos werden zunehmend über Software definiert, die kontinuierlich aktualisiert werden kann. Neue Funktionen sollen sich so nachträglich freischalten und gezielt optimieren lassen.

Smarte Autos Audi, Porsche und VW zeigen, wie Fahrzeuge mit der Umgebung kommunizieren, um Verkehrsfluss und Ladeinfrastruktur effizienter zu nutzen. Auch Smart-City-Integration wird wichtiger. Autos sollen künftig aktiv zur Verkehrssteuerung und Energieoptimierung beitragen.

Nachhaltige Materialien Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft rücken in den Mittelpunkt: Hersteller setzen auf recycelbare Materialien, wiederverwertbare Batterien und ressourcenschonende Produktion. Cupra und Polestar präsentieren Modelle, deren Materialien zu großen Teilen aus Recycling stammen.