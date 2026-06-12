"Der Zeitpunkt, um gebrauchte E-Autos zu kaufen, ist extrem gut."

Elektroautos sind mittlerweile schon so lange am Markt, dass es eine zunehmende Anzahl an verfügbaren Gebrauchtwagen gibt. Lange Zeit ist ihr Verkauf nicht richtig in Schwung gekommen, die gestiegenen Spritpreise haben ihre Attraktivität aber deutlich gesteigert. Beim Speak Out Festival des KURIER diskutierten zwei Experten darüber, ob aktuell ein guter Zeitpunkt wäre, sich das Angebot gebrauchter E-Autos genauer anzusehen. Gebrauchte E-Autos trotz Iran-Krieg unterbewertet "Wir sind wahrscheinlich einer der größten Zukäufer von gebrauchten E-Autos in Europa", sagt Philipp Halla, Geschäftsführer von Instadrive. Das Unternehmen bietet Elektroautos im Abo-Modell an und besitzt mit Ecarso eine eigene Gebrauchtwagen-Verkaufsplattform. "Der Restwertverlust war in den vergangenen fünf Jahren höher als erwartet, höher als bei Verbrennern. Aber die Fahrzeuge funktionieren einfach hervorragend. Die werden nicht kaputt, auch noch nach 200.000, teilweise 250.000 Kilometer Laufleistung." Durch den Iran-Krieg und die darauf folgende fossile Energiekrise seien die Preise von Elektroautos gestiegen. "Aus unserer Sicht ist es aber immer noch ein extrem guter Zeitpunkt, um gebrauchte Elektroautos zu kaufen", so Halla. "Vor einem Jahr war ihr Preis ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro unterbewertet. Jetzt sind es aber immer noch 2.000 Euro. Also wenn ich Glück habe, kann ich mir jetzt ein E-Auto kaufen, es zwei Jahre lang fahren und es dann fast um den gleichen Wert wieder verkaufen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Ferry Romar Instadrive-CEO Philipp Halla beim Speak Out Festival: "Elektromobilität ist sowas von überlegen."

Batteriezustand lässt sich herausfinden Technisch gesehen seien die aktuell angebotenen gebrauchten E-Autos schon sehr solide, sagt Marcus Berger, CEO von Aviloo. Das Unternehmen bietet Tests von E-Auto-Batterien an. "Was ist ein Elektroauto im Wesentlichen? Ein Computer und eine Batterie auf Rädern", sagt Berger. Kinderkrankheiten hätten Hersteller weitgehend ausgemerzt. Am wichtigsten für potenzielle Käufer sei es, den Zustand der Batterie zu erfahren. "Der hängt natürlich stark von der Behandlung des bisherigen Eigentümers ab", so Berger. Der Gesundheitszustand könne sehr unterschiedlich sein. Für rund 100 Euro stellt Aviloo ein Zertifikat mit einem Prozentwert für den "State of Health" (SoH) aus. Was ein guter Wert sei, sei relativ. "Für ein Fahrzeug, das acht Jahre alt ist und 250.000 Kilometer Laufleistung hat, sind 90 Prozent etwa ein akzeptabler Wert. Hat das Fahrzeug nur 30.000 Kilometer am Tacho, würde ich die Finger davon lassen." Zur besseren Einschätzung gebe man klassenübliche Vergleichswerte an. "Wir haben zigtausende Exemplare getestet und wissen, wo der Durchschnitt liegt." Welche Ladeleistung in der Praxis reicht Ein weiterer wichtiger Kauffaktor sei die Ladeleistung. "Wenn ich acht Stunden lang laden kann, dann ist die Ladeleistung relativ egal", sagt Halla. "Wenn ich längere Strecken fahre, ist es schon angenehm, wenn ich mit zumindest 60, 70 kW laden kann." Lädt das Auto mit über 100 kW, sei das nochmal ein deutlicher Komfort- und Zeitgewinn bei Zwischenstopps. Die Ladeleistung sei auch eine der häufigsten Ängste von E-Auto-Interessierten, schildert Berger. Auch Reichweitenangst sei teilweise berechtigt. "Wenn ich ein Auto für 50.000 Euro kaufe und damit nur 300 Kilometer fahren kann, ist das unbefriedigend." Sorgen um die Sicherheit seien auch weit verbreitet. "Die Wahrscheinlichkeit, in einem brennenden Elektroauto gefangen zu sein, ist sehr, sehr gering. Wahrscheinlich war es deutlich riskanter, heute hierher zu kommen." Auch um defekte Batteriezellen zu erkennen, sei ein Test gut.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Ferry Romar Aviloo CEO Marcus Berger beim Speak Out Festival: "E-Autos sind mit der Zeit viel besser geworden."