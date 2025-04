Wien bekommt neuen Wasserstoff-Bus von Hyundai

Nun liefert Hyundai einen Wasserstoff-Bus der neusten Generation, den ELEC CITY FC 12. Der Fortschritt liegt dabei darin, dass sich der Bus mit 350 bar und auch mit 700 bar betanken lässt. Mit einer Länge von 12 Metern und drei Türen entspricht er den Anforderungen für den Linienbetrieb in Europa. Die Hyundai Motor Company hat dafür in Korea ein neues Fahrgestell entwickelt, das nun erstmalig außerhalb Asiens zum Einsatz kommt. Der slowenische Busspezialist TAM-Europe hat den Bus mit einem eigens hierfür entwickelten Aufbau komplettiert und getestet.

Den ersten Wasserstoff-Bus von Hyundai gab es schon im Jahr 2021 in Wien. Im Rahmen des FFG Projektes HyBus wurden die ersten beiden Wasserstoff-Elektro Busse „ELEC CITY“ von Hyundai in Koreanischer Spezifikation nach Österreich gebracht. Seither wurden die Wasserstoff-Busse von den Wiener Linien und von der Holding Graz getestet - und das zur Zufriedenheit der Betreiber.

Durch die 700-bar-Betankung kann mehr Wasserstoff bei höherem Druck gespeichert werden. Das ermöglicht eine höhere Reichweite, die sogar jene von Dieselbussen übertrifft, erklärt man bei den Wiener Linien. Betankt wird der Bus in der Wasserstoff-Tankstelle in der Wiener Linien Busgarage Leopoldau, die sowohl mit 350 als auch 700 bar genutzt werden kann. Sie wurde von den Wiener Netzen errichtet, den benötigten Wasserstoff liefert Wien Energie.

„Wir produzieren regionalen Wasserstoff, aus Wien für Wien. Als Wiener Stadtwerke bilden wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: Wien Energie stellt aus Erneuerbaren Energien den Wasserstoff her, die Wiener Netze betanken damit Busse der Wiener Linien, die ihre Fahrgäste sicher und emissionsfrei ans Ziel bringen“, erklärt Monika Unterholzner, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Der Testbus wird auf allen Buslinien in Wien abwechselnd im Linienverkehr zum Einsatz kommen. „Unsere Busse müssen unabhängig von der Antriebstechnologie hohen Ansprüchen genügen: Dazu gehört auch die Reichweite und Einsatzfähigkeit. Denn wir haben auf unseren Linien lange Betriebszeiten, dichte Intervalle, viele Fahrgäste und oft kurze Haltestellenabstände. Dazu kommt der Nachtbetrieb, bei dem die Busse nahezu rund um die Uhr auf der Straße unterwegs sind. Daher testen wir alle Testbusse intensiv unter realen Bedingungen im Linienbetrieb. Dieser neue Bus wird uns weitere wertvolle Information bei zukünftigen Technologie-Entscheidungen liefern", so Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Weitere Busse für Wien

Der Hyundai-Wasserstoff-Bus wird aber nicht der einzige seiner Art sein, der in Wien unterwegs sein wird. So richtig beginnt die Wasserstoff-Ära in Wien dann im Sommer 2025, wenn auf der Linie 39A in Döbling die ersten von insgesamt zehn Wasserstoffbussen des portugiesischen Herstellers CaetanoBus unterwegs sein werden, heißt es von den Wiener Linien. Ebenfalls ab Mitte 2025 werden in der Wiener City auf den Linien 2A und 3A neue Batterie-Wasserstoff-Busse eingesetzt. Nach einer europaweiten Ausschreibung investieren die Wiener Linien in zehn neue Kleinbusse des italienischen Herstellers Rampini. Diese werden sowohl mit Wasserstoff als auch elektrisch angetrieben.

Der ELEC CITY FC 12 von Hyundai soll übrigens ab 2026 in Serie produziert werden.