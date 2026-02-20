Soll Verkauf ankurbeln: Tesla bringt billigeren Cybertruck

Der US-Elektroautobauer Tesla kappt den Preis für seinen elektrischen Pickup Cybertruck und will so die Nachfrage in den USA steigern. Eine Einstiegsversion wird für knapp 60.000 Dollar (51.051 Euro) angeboten, wie am Freitag aus der Internetseite des Unternehmens hervorgeht. Das Spitzenmodell soll demnach knapp 100.000 Dollar kosten und damit etwa 15.000 Dollar weniger als bisher, weil eine Sonderausstattung für diesen Preis nicht verfügbar war.

Tesla leidet unter der Schwäche auf dem US-Elektroautomarkt nach dem Auslaufen von Förderungen im September 2025.