The Intern: Oscar-Schauspieler Adrien Brody als Praktikant bei Porsche

In Goodwood , beim alljährlichen Festival of Speed, laufen die Dinge überraschend anders. Dort treffen einander Formel-1-Boliden und hundert Jahre alte Auto-Klassiker, Weltpremieren werden gezeigt, Hollywoodstars huldigen Ps - und Tausende Fans erfreuen sich, wenn Autos den Hügel rauffahren: rasend schnell oder gemächlich, elektrisch oder mit rauchendem Auspuff, ohrenbetäubend laut oder flüsterleise. Hier lieben die Zuseher Autos und zeigen das auch.

Darin spielt Brody einen Praktikant, der selbst eine Woche lang an den Förderbändern im Porsche-Werk mitarbeitet. "The Intern" heißt der Streifen, der in knapp einer halben Stunde die Faszination von Porsche einfängt, samt Handarbeit im Werk, Fokus auf die Mitarbeiter und ihren Stolz, im Porsche-Werk zu arbeiten.

Adrien Brody, selbst in Goodwood vor Ort, erzählt von seiner Autofaszination. "Ich hatte wohl 50 Autos bisher in meinem Leben, und alle brauchen viele Reparaturen". Bei einem Besuch im Porsche-Museum sei die Idee entstanden. Eher als Scherz wollte er "im Werk als Praktikant arbeiten". Daraus entstand die Filmideen , die Brody als Hauptdarsteller und Produzent selbst umsetzte.

Die Weltpremiere von "The Intern" fand in einem Flugzeughangar unweit des Festival Geländes von Goodwood statt. Im Autokino. Dafür brachte Porsche 34 Autos in Position, Journalisten saßen in den Autos und folgten der Premiere, die von Adrien Brody persönlich inszeniert wurde. Mehr als ein Marketing-Gag - The Intern ist eine Hommage an die Kultmarke Porsche von Kult-Schauspieler Adrien Brody.