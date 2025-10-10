Mit dem Dritten fährt man besser: Der Piaggio MP3 310 im Test

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Man stelle sich vor, auf dem morgigen Weg zur Arbeit steht der Verkehr still. Die Straßen sind überflutet, Autofahrer stehen Stoßstange an Stoßstange. Und mittendrin schlängelt sich ein besonderes Gefährt durch die Blechlawine, an das sich viele Autofahrer-Augen erst noch gewöhnen müssen: Der neue Piaggio MP3 310. Autofahrer ist man mit dem MP3 zwar offiziell nicht, man darf sich aber so fühlen: Der Dreiradroller darf aufgrund seiner Kategorisierung als dreirädriges Leichtkraftfahrzeug nämlich auch mit dem regulären B-Schein bewegt werden, und macht den morgendlichen Verkehr plötzlich etwas erträglicher. Blickfang auf drei Rädern Der MP3 310 fällt sofort ins Auge. Mit Piaggio-typisch sportlichem Design, scharfen Linien, einer markanten Frontpartie und den herausstechenden zwei Vorderrädern wirkt er dynamisch, ungewöhnlich und modern. Die im Vergleich zum Vorgänger überarbeitete aerodynamische Gestaltung sorgt nicht nur für einen coolen Look, sondern auch für bessere Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Die LED-Scheinwerfer und der (bei direkter Sonneneinstrahlung leider schlecht lesbare) LCD-Tacho verleihen dem Roller einen Touch, der ihn für zukünftige Weiterentwicklungen des Modells vorbereiten soll.

Sportlicher als man denkt Dank des ausschließlich bei Dreirad-Rollern zum Einsatz kommenden Parallelogramm-Vorderradaufbaus bietet der MP3 310 eine außergewöhnliche Stabilität in Kurven und bei Bremsmanövern. Auch praktisch: Fährt man an einer Ampel vor, reicht ein Druck auf den Parallel-Knopf am Lenker und das Modell hält automatisch das Gleichgewicht, das Roller-typische Abstützen mit den Füßen wird dadurch überflüssig. Auf der Straße bleibt das Dreirad-Modell stets ruhig und kontrolliert, selbst bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn oder plötzlichen Lenkbewegungen. In Verbindung mit dem 310 ccm HPE-Motor, der 26,4 PS leistet, beschleunigt der Roller zügig und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 129 km/h.