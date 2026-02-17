Seit 2025 ist das junge chinesische Start-up Leapmotor in Österreich auf dem Markt. Man hat bereits 35 Händler und das Modell-Portfolio wächst. Begonnen hat man mit dem kleinen T03 und danach folgte der C10, um den es hier geht. Und das ist ein großes SUV für das D-Segment. Groß heißt in Zahlen 4,74 Meter in der Länge. Und damit gibt es ordentlich Platz im Inneren. Auf den Rücksitzen hat man es sehr bequem, Kopf- und Beinfreiheit sind ohne Fehl und Tadel. Auch mit dem Kofferraumvolumen lässt es sich leben – 435 Liter stehen zur Verfügung und wenn man die Rücksitze umklappt, sind es 1410 Liter. Für die Ausfahrt mit der größeren Familie ist das Elektro-SUV gerade recht. Immer praktisch bei Elektroautos: Ein Extrafach unter dem Kofferraumboden, wo sich das Ladekabel sauber verstauen lässt. Alternativ dazu lässt es sich auch im kleinen Stauraum vorne (Frunk) unterbringen.

Das Interieur fühlt sich von der Materialauswahl her gut an und überhaupt ist die Bequemlichkeit die große Stärke des C10. Dafür spricht auch die Fahrwerksabstimmung, die klar auf der komfortablen Seite ist. Und so reist man mit dem SUV leise und entspannt. Die Lenkung könnte etwas mehr Direktheit vertragen und wirkt auch im Sportmodus eher synthetisch. An den Fahrleistungen gibt es nichts auszusetzen, der C10 beschleunigt Elektroauto-typisch flott, angetrieben von einem 218-PS-E-Motor. Die Kraft wird dabei über die Hinterräder auf die Straße gebracht – Allrad ist mittlerweile auch verfügbar (aber dazu später).

Die Assistenzsysteme sind dabei sehr streng eingestellt, vor allem der Spurhalteassistent und auch der Aufmerksamkeitsassistent kennt wenig Pardon, wenn man zu lange auf dem Touchscreen herumfingert. Was die Bedienung betrifft, so gibt sich der C10 China-typisch minimalistisch. Heißt, fast alles, muss über den Touchscreen geregelt und eingestellt werden. Am besten, man stellt alles gleich so ein, bevor man losfährt. Im Fall des One-Pedal-Drive-Modus muss man beispielsweise das Auto geparkt haben, um ihn zu aktivieren. Der Strom wird in einem 69,9-kWh-Akku gespeichert, das soll im Idealfall für 425 Kilometer reichen, was ein Wert ist, mit es sich ganz gut leben lässt. Nachladen geht an einem DC-Lader mit bis zu 84 kW, was für ein Auto dieser Größe ein bescheidener Wert ist.