Es hätte auch so was wie ein europäisches Auto sein können. Hätte. Die Produktion des T03 aus dem Hause Leapmotor im polnischen Tychy wurde gestoppt, nachdem sich Polen für Zölle auf chinesische Autos ausgesprochen hatte. Das kam in China nicht gut an, erklärte der Europa-Chef von Leapmotor.

Auf den Verkauf des T03 in Europa hat das keinen Einfluss – kommen die Autos also aus China. Leapmotor – was ist das überhaupt für eine Firma? Es ist ein chinesischer Hersteller, der über ein Joint-venture mit dem großen Stellantis-Konzern Autos nach Europa bringt. Eben auch den T03, der in die Kategorie kleinen Elektroauto fällt, nach denen sich ein Großteil der Käuferschaft sehnt. Kompakt, elektrisch und vor allem fair kalkuliert. Für unter 20.000 Euro ist der T03 zu haben.

Für exakt 18.990 Euro bekommt man aktuell den Kleinen, das klingt vielversprechend. Dafür gibt es ein Auto mit einer Länge von 3,62 Meter, das ist für das Herumwuseln in der City, dem wohl bevorzugten Revier des Leapmotor, und der Parkplatzsuchen ebendort gerade recht. Vier Türen gibt es trotzdem. Hinten gibt es Platz für zwei, sonst entspricht das Platzangebot dem Klassenstandard, wobei das Angebot der Autos, die man zum Vergleich heranziehen könnte, immer dünner wird. Kopffreiheit okay, Beinfreiheit Verhandlungssache mit den vorne Sitzenden.