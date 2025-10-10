Kleiner geht’s nicht, oder: Ist das ein echtes Auto? Der Microlino im Test

Kein anderes Auto schafft so viel Zuspruch: tanzender Jubel von Passanten, Daumen hoch, grinsendes Nachschauen, neugieriges Fragen an der Ampel – der Microlino ist winzig, aber alles andere als unscheinbar. Mit seinen 2,52 Metern Länge (und 1,47 Metern Breite) ist er der Star auf Wiens Straßen. Nie zuvor habe ich mich als Autofahrerin so geliebt gefühlt.

Wie die Isetta aus den 50ern Ja, der Vergleich zur Isetta, von 1955 bis 1962 von BMW gebaut, ist durchaus zulässig. Der Microlino, jetzt von einer Schweizer Firma, ist quasi die elektrisch-moderne Variante davon. Dahinter steckt die Familie Ouboter und somit jenes Familienunternehmen, das auch die Micro-Roller (gibt’s in fast jedem Kinder-Haushalt) macht. Der Microlino ist ein Kabinenroller, erhältlich als Mopedvariante – bis 45 km/h, Reichweite 93 Kilometer, Führerscheinkategorie AM – oder als Mini-Auto – dann 90 km/h schnell, mit einer Reichweite von 228 Kilometer. Dafür braucht man dann auch den B-Führerschein. Die Auto-Variante kommt mit Fetzendach, Softclose-Mechanismus für die Fronttüre, Sport-Modus und neuerdings auch Heizung bzw. Klimaanlage. Wir fahren die Auto-Variante und haben viel Freude: Angetrieben wird der Zweisitzer von einem Heckmotor mit 12,4 kW/17 PS. Damit ist man im Stadtverkehr vorne dabei, schafft es auf 50 km/h in fünf Sekunden. Der Sport-Knopf macht alles noch agiler. Fahrgefühl: aufregend, lässig, cool. Mit den 13-Zoll-Rädchen saust man dahin – wird es schneller und kommen Bodenwellen, fängt das Gefährt durch den kurzen Radstand aber zu hopsen an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Baierl