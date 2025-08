Der Fiat Topolino: Mit dem Mäuschen durch Wien

Inspiriert vom Lebensgefühl der Riviera, ist der Fiat Topolino eine Hommage an Nachmittage am Strand und Fahrten durch die engen Gassen des Stadtzentrums. Der Name „Topolino“, italienisch für „Mäuschen“, wurde nicht zufällig gewählt: Das Microcar ist ein Blickfang, es wirkt mit rundlicher Form und Retro-Flair fast so, als wäre es einem italienischen Kinderbuch entsprungen. Der Topolino zählt zur Klasse der Leichtfahrzeuge L6e und ist damit kein Pkw, sondern ein vierrädriges Kleinfahrzeug. Er darf in Österreich bereits ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden.

Getestet wurde die sommerliche Dolcevita-Version, bei der statt Türen nur Seitengurte das offene Fahrgefühl unterstreichen. Bei sommerlichen Temperaturen ist das ein Vergnügen. Bei Regen wird es allerdings ungemütlich, weshalb sich die geschlossene Variante mit asymmetrisch öffnenden Türen und nach oben klappbaren Fenstern für die ganzjährige Nutzung empfiehlt.