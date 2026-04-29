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Natürlich lautet auch bei Kia die Marschrichtung Elektrifizierung. Das Angebot an entsprechenden Elektroautos - von EV2 bis EV9 - wächst stetig. Dennoch sieht man auch noch Bedarf bei den klassisch Motorisierten. Genauer gesagt für den Nachfolger des in die Jahre gekommen Ceed. Als globaler Player hat man die Möglichkeit ein Verbrenner-Modell, das in das Segment passt und in Mexiko produziert wird, nach Europa zu holen. Und das ist der Kia K4. Für europäische Geschmäcker wurde der Wagen entsprechend adaptiert, vor allem was Lenkung und Fahrwerk betrifft. Kia bietet den K4 bei uns mit Motoren von 115 PS über 150 bis 180 PS an. Wir haben uns den 1,6 TGDI mit 180 PS angesehen und den gibt es nur mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. So ausstaffiert bleibt der Kia - 180 PS hin oder her - ein Auto, das vor allem fürs komfortable Reisen gerade recht ist. Damit sich das Auto nach 180 PS anfühlt, muss man in den Sport-Modus wechseln (ja, der K4 kennt verschiedene Fahrprogramme). Dann wirkt der K4 so dynamisch, wie man es von einem Auto mit diesen Eckdaten erwartet.

Der K4 gewinnt auch an Dynamik, wenn man die Schaltwippen am Lenkrad nutzt, um die Gänge zu wechseln. Lässt man die Automatik schalten und walten, der Wählhebel ist übrigens auch klassisch und unübersehbar ausgeführt, geht es gemütlicher zur Sache, und fährt man dann im Normalmodus zeigt sich der Kia von seiner komfortbetonten Seite.

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Dazu federt der Kia brav und die Lenkung vermittelt ausreichend Exaktheit. Wie sieht es beim Verbrauch aus? 6,3 bis 6,9 Liter gibt Kia laut WLTP an - wir sind im Test auf 7,5 Liter gekommen. Das Design schaut durchaus schnittig aus, vor allem die Proportionen mit einem flachen, breit wirkenden Vorderwagen machen durchaus was her und man erntet viele interessierte Blicke, wenn man mit dem K4 unterwegs ist. Von der Klassifizierung her gehört der K4 ins sogenannte Golf-Segment, ist aber deutlich länger als der VW Golf. 4,44 Meter lang ist der K4, der VW misst 4,28 Meter. Überraschend viel Platz Die Abmessungen machen sich auch beim Platzangebot innen positiv bemerkbar. Auf den hinteren Sitzen hat man viel Platz. Wenn man etwas bemängeln will, dann nur, dass die Schenkelauflage nicht optimal ist. Aber sonst gibt es viel Auto für diese Klasse. Fein auch das Platzangebot im Laderaum, 438 Liter hat man zur Verfügung.

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Die Gestaltung des Interieurs entspricht dem aktuellen Kia-Design und ist nicht das Schlechteste, vor allem, was die Aufteilung zwischen analogen und digitalen Elementen betrifft. Funktionen, die man rasch zur Hand haben will, sind analog ausgeführt, wie z.B. die Walze für die Audio-Lautstärke. Die Bildschirmfläche auf dem Instrumententräger ist in drei Bereiche unterteilt: Links die Anzeigen für den Fahrer, rechts der Schirm fürs Infotainment und dazwischen die Anzeigen für die Klimasteuerung. Auch die verwendeten Materialien und die Verarbeitung geben keinen Anlass zur Klage. Wenn etwas stört, dann nur die eher strenge Überwachung der Fahreraufmerksamkeit.

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