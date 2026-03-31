Das Angebot an kleinen und leistbaren Elektroautos ist noch immer überschaubar. Aber sukzessive werden es mehr und einer der Hersteller, der jetzt ein interessantes Angebot hat, ist Kia. Mit dem EV2 bringen die Koreaner ihr nächstes Elektroauto. Und es handelt sich um einen Europäer – das Auto wurde für Europa entwickelt und wird in Österreichs unmittelbarer Nachbarschaft, in der Slowakei, produziert. Mit einer Länge von knapp über vier Meter bleibt der EV2 kompakt, überrascht aber mit einer cleveren Raumausnutzung. Die Fahrgäste profitieren vom relativ langen Radstand von 2,56 m und die hinten Sitzenden von der Flexibilität der Rücksitze. Kia bietet den EV2 nämlich wahlweise als Fünfsitzer – mit einer klassischen Rückbank für drei – oder als Viersitzer an. Und in der viersitzigen Konfiguration bekommt man hinten zwei Einzelsitze, die in der Länge verstellbar sind und auch die Rückenlehne kann man flacher oder steiler stellen.

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Je nachdem, ob man mehr Platz im Kofferraum braucht oder es die Fondpassagiere bequemer haben wollen, kann man die Sitze einstellen. Das ist in einem kleinen Auto, wo es darum geht, jeden Zentimeter auszunutzen, überaus nützlich. Bei entsprechend eingestellten Fondsitzen hat man im EV2 auch hinten überraschend viel Platz.

Wie sieht es mit dem Kofferraum aus? Der entspricht dem Klassenstandard, bis zu 1201 Liter gibt es bei umgeklappten Rücksitzen. Unter dem Kofferraumboden hat man noch ein Kellerabteil zur Verfügung und auch ein kleiner Frunk vorne, in dem sich z.B. das Ladekabel verstauen lässt, ist vorhanden.

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Das Armaturenbrett entspricht dem von Kia bekannten Stil und das bedeutet, dass man einen bedienfreundlichen Mix aus analogen und digitalen Elementen vorfindet. Der große Bildschirm vorne ist dreigeteilt, wobei sich mittig die Anzeigen für die Klimasteuerung befinden. Mit der Menüführung des Touchscreens findet man sich schnell zurecht und die Audiolautstärke regelt man mit einer griffgünstigen Walze.

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So wie auch bei den größeren EV-Modellen von Kia gibt’s auch im kleinen EV2 Paddels am Lenkrad, um die Stärke der Rekuperation zu justieren. Das ist fürs Fahren eine feine Sache und in der stärksten Stufe wechselt man in einen One-Pedal-Modus, in dem der Kia bis zum Stillstand abbremst. Stichwort Fahren. Der Elektroantrieb leistet 99,5 bzw. 108 kW (die Leistung ist abhängig von der gewählten Akkugröße) und passt fein zum kompakten Kia. Das Fahrverhalten lässt sich mit untadelig umschreiben – man kurvt mit dem EV2 flott durch die City, sollte es auf die Autobahn gehen, liefert der Kia die entsprechenden Fahrleistungen, bleibt aber dabei angenehm leise, wie man es von den Kia-Elektroautos her kennt, und auch Reichweiten, mit denen es sich gut leben lässt. Das Standardmodell bekommt einen 42,2-kWh-Akku (LFP), alternativ wird es auch eine Variante mit größerem 61-kWh-Akku (NMC) geben. Der kleine Akku wird dabei mit dem stärkeren Motor kombiniert, der große mit dem 99,5-kWh-Motor.

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Der EV2 sorgt dabei schon mit dem 42,2-kWh-Akku für brauchbare Reichweiten, bis zu 317 Kilometer sind möglich, mit dem großen Akku sind sogar bis zu 453 km. Besonders stolz ist man bei Kia darauf, dass auch bei winterlichen Temperaturen noch über 300 km Reichweite bleiben. Wenn es um das Nachladen geht, ist der Akku an einem DC-Lader (118 kW) innerhalb von einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent geladen. Laden mit 22-kW (AC) ist als Option verfügbar.