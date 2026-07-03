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Die EV-Familie im Hause Kia wächst stetig. Mittlerweile ist in praktisch allen Größen etwas Passendes und Elektrisches lieferbar. Sind EV2 und EV3 zu klein, EV9 zu groß und EV4 und EV6 nicht hoch genug, erweist sich der EV5 als interessante Alternative. Der EV5 präsentiert sich als mittelgroßes, geräumiges SUV mit einer Länge von 4,6 Meter. Der Kia gefällt dabei mit seiner Raumausnutzung – ob vorne, hinten oder im Kofferraum, Platz ist mehr als ausreichend vorhanden und in der zweiten Reihe sitzt man entsprechend bequem.

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In Zahlen heißt das, dass ein Kofferraumvolumen von 566 bis 1.650 Liter zur Verfügung steht und für das Ladekabel ist vorne auch noch ein kleiner Frunk vorhanden. Zweiter Pluspunkt, den sich der EV5 auf die Fahnen schreibt, ist der Komfort. Das haben wir auf einer längeren Ausfahrt nach Salzburg ausprobiert.

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Tatsächlich ist der Kia ein angenehmes Reiseauto, dafür sorgen der leise Antrieb (klar, elektrisch), das gut abgestimmte Fahrwerk und die harmonische Kraftentfaltung. 160 kW leistet der Elektromotor, der die Vorderräder antreibt, und das reicht, um flott Kilometer zu machen, gleichzeitig ist die Kraftentfaltung so, dass man keinen Tritt ins Kreuz bekommt. Der Strom wird dabei in einem 81,4-kWh-Akku gespeichert. Bis zu 530 Kilometer weit kommt der EV5 (laut WLTP), rund 450 Kilometer sind durchaus realistisch. Geladen wird an einem DC-Lader mit bis zu 150 kW, das klingt nicht nach übermäßig viel, aber der Kia kann die Ladeleistung (so der Eindruck beim Laden) gut halten, jedenfalls soll das Laden von 10 auf 80 Prozent in 30 Minuten drinnen sein.

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