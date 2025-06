Der Fahrersitz ist so breit ausgeführt, dass er praktisch mit dem Beifahrersitz eine durchgehende Fläche bietet. Eine Armlehne ist auch an Bord. Praktisch auch die Ablagen vorne und die Anschlussmöglichkeiten für Smartphones oder andere Geräte. Was im Interieur weniger gefällt, ist die Materialauswahl. Vorne ist viel Hartplastik verbaut und wenn selbiges noch in beige bzw. khaki braun gehalten ist, will das irgendwie nicht zum sonst pfiffigen und coolen äußeren Look des kleinen Hyundai passen. Die runden Tagfahrlichter vorne geben dem Inster nämlich ein freundliches Gesicht und die durchgehende Lichtleiste im Pixel-Design sorgt für den coolen Auftritt heckseitig.

Der Inster kommt auf eine Länge von etwas über 3,8 Meter, bei einer moderaten Breite von 1,6 Metern, und bietet dabei erstaunlich viel Platz . Die Entwickler haben nicht nur jeden Winkel ausgenutzt, sondern hierfür auch clever Details verbaut. Das beginnt schon mit dem Fach unter der Kofferraumboden, in dem das Ladekabel verschwindet. Die Rücksitze lassen sich natürlich umklappen, die Rücksitze kann man vor- und zurückschieben, die Lehne verstellen. Und wenn das nicht reicht, kann man auch die Beifahrersitzlehne umklappen – wenn längeres Zeugs mit soll. Dazu kann man auch noch die Fahrersitzlehne umklappen – wenn der Inster z.B. als Übernachtungsherberge herhalten soll. Wahlweise kann man den Inster übrigens in einer viersitzigen oder in einer fünfsitzigen Konfiguration bestellen.

Nichts auszusetzen gibt es an den Armaturen an sich - die sind so, wie man es von Hyundai her kennt, logisch in der Bedienung und ein erfreulicher Mix aus digitalen und analogen Elementen. Der zentrale Touchscreen ist 10,25 Zoll groß und gut ablesbar. Ein Navigationssystem ist in allen Versionen serienmäßig dabei – und das System kann auch die erforderlichen Ladestopps einplanen.

Elektrisch unterwegs

Damit sind wir beim Thema elektrisch Fahren. Hyundai bietet den Inster in zwei Versionen an: Mit 42-kWh-Akku und 97 PS E-Motor und mit 49-kWh kombiniert mit 115 PS (wie in unserem Testauto). Damit ist man ausreichend motorisiert, die Beschleunigung aus dem Stand ist elektrotypisch ohnehin flott genug. Auch was das Fahren betrifft, ist der Koreaner über jeden Zweifel erhaben.