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Im Stellantis-Konzern setzt man auf ein Multi-Energy-Prinzip. Heißt, man bietet die Autos mit verschiedenen Antrieben an - wer Elektro haben will, bekommt Elektro, wer Hybrid-Benziner fahren will, soll damit glücklich werden und wer irgendwie beides unter einen Hut bringen will, kann einen Plug-in-Hybrid haben. So läuft es auch bei Citroën und im Speziellen beim C5 Aircross, von dem hier die Rede ist. Wir sind den C5 Aircross auch schon mit Plug-in-Hybrid und Hybrid gefahren und haben sie für gut befunden. So richtig „abgeholt“, wie man heutzutage gerne sagt, hat uns aber der elektrische. ë-C5 Aircross heißt das Ding in der Citroën-Modellbezeichnung. Und ist auf den ersten Blick ein gefälliges, stylisches SUV. Die Front mag ja noch so sein, wie man es von einem Citroën-Auto erwartet, das Heck ist aber fast futuristisch und unverwechselbar. Dafür sorgen die abgesetzten Lichtelemente, die wie Winglets wirken. Und tatsächlich handelt es sich hier nicht um einen Stylinggag, sondern um ein aerodynamisches Element, das dazu beiträgt, den cw-Wert zu drücken. Und man weiß ja, weniger Luftwiderstand ist günstig für den Verbrauch und im Fall des Elektroautos heißt das mehr Reichweite.

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4,65 Meter lang ist der C5 Aircross und von der Länge profitieren vor allem die Fahrgäste. Im Fond hat man mehr als genug Bein- und Kopffreiheit, praktischerweise lassen sich die Lehnen hinten in der Neigung verstellen. Groß genug auch der Kofferraum mit einem Volumen von 565 Liter mindestens. Klappt man die Sitze um, kommt man auf 1.668 Liter. Zudem ist der Kofferraum problemlos zu beladen (keine hohe Ladekante).

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Überhaupt fühlt man sich sehr wohl im Citroën-SUV. Dafür sorgen unter anderem die verwendeten Materialien. Der Textilüberzug am Armaturenbrett wirkt fein und sorgt für ein heimeliges Ambiente, die Sitze sind sogenannte Advanced Comfort Sitze - sehr bequem und komfortabel, aber auch nicht zu weich, dass man drin versinken würde. Stolz ist man bei Citroën auf den zentralen Touchscreen, der laut den Designern eine „Waterfall“-Optik darstellt. Jedenfalls ist die Ablesbarkeit bzw. die Grafik sehr gut und für eine problemlose Bedienung hat man einen guten Mix aus analog und digital gefunden. Bestes Beispiel dafür ist die Walze unter dem Schirm für die Lautstärkenregelung.

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Auf Komfort setzt Citroën auch beim Fahrwerk, hier verbaut man eine Advanced Comfort Federung (mit zwei progressiven Stoßdämpfern, einer für die Druck- und einer für die Zugstufe, vorne). So lässt es sich bequem im C5 Aircross reisen, Schläge und sonstige Bodenunebenheiten werden anstandslos herausgefiltert. Auf der anderen Seite neigt das SUV aber auch zu Wank- bzw. Schaukelbewegungen, wenn man zu flott in der Kurve ist. Aber das ist nicht angesagte Gangart für ein Auto wie dieses. Und zum komfortablen Wesen des C5 Aircross passt der leise Elektroantrieb natürlich perfekt. Kraft gibt es ausreichend. Der E-Motor leistet 157 kW (213 PS) und das reicht allemal, um flott, aber auch ohne Tritt ins Kreuz, anzufahren. Der nötige Strom wird in einem 73,7-kWh-Akku gespeichert. Laut WLTP beträgt die Reichweite 520 Kilometer, realistisch sind 400 bis 450 km.

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