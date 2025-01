Renault 5: Titel Auto des Jahres nach über 50 Jahren

Wie läuft die Wahl ab? Von der großen Zahl an Neuerscheinungen im abgelaufenen Jahr schafften es zunächst 48 Kandidaten auf eine Longlist, daraus wurden sieben Autos ausgewählt, die als Shortlist-Kandidaten ins Finale kamen. Schon bei der Auswahl der Shortlist-Kandidaten zeigte sich die zunehmende Bedeutung von Elektroautos. Mit dem Renault, dem Kia und dem Hyundai sind drei Autos gewählt worden, die es nur elektrisch gibt – Alfa Junior und Citroën C3 sind sowohl als BEV als auch als Hybrid bzw. Turbo-Benziner verfügbar.

Im Gegensatz zur Wahl im vergangenen Jahr hat es kein Auto aus China und auch kein deutsches Produkt ins Finale der besten sieben geschafft. Der große VW-Konzern hatte mit dem Terramar von Cupra einen Vertreter dabei. Es ist auch das vierte Mal in Folge, dass ein Elektroauto zum Car of the Year gewählt wird. Bevor es an die Abstimmung ging, hatte die Jury noch Gelegenheit, die Fahrzeuge auf Herz und Nieren auf der Rennstrecke von Mettet in Belgien im Grenzbereich zu testen. Die Testmöglichkeit auf der Rennstrecke, wo uns wenig überraschend vor allem die Alpine-Version des Renault 5 begeisterte, war durch den Wintereinbruch in Belgien bald beendet, auf den öffentlichen Straßen im Süden Brüssels hatte man aber noch ausreichend Gelegenheit, die Autos zu fahren.

Am Ende gab es 25 Nummer-eins-Platzierungen für den Renault 5. Mitentscheidend war, dass einige große Märkte wie Frankreich, Italien und Großbritannien den Renault (so wie auch Österreich) auf der Nummer eins hatten. Österreich ist durch Susanne Hofbauer/Autorevue, Dieter Hubmann/Kleine Zeitung und Michael Andrusio/KURIER in der Jury vertreten.