Erste Bilder vom GT: So einen Range Rover hat es noch nie gegeben
Zusammenfassung
- Range Rover kündigt mit dem GT erstmals einen deutlich flacheren Grand Tourer an, der als fünftes Modell die bisherige SUV-Familie ergänzt.
- Der neue GT basiert auf der elektrifizierten EMA-Plattform, soll zunächst als Elektroauto starten und später auch als Hybrid angeboten werden.
- Viel verrät Range Rover noch nicht, zeigt aber bereits einen reduzierten Innenraum mit viel Platz im Fond, während Marktstart und Preis weiter offen sind.
So etwas hat von Range Rover noch nie gegeben. Geländewagen bzw. SUV – meist eher luxuriös, von kompakt bis ziemlich groß - so kennt man die Marke aus Großbritannien. Nun kündigt man etwas völlig Neues an.
Range Rover GT – so wird das kommende Auto der Briten heißen, wobei GT für Grand Tourer steht. Und weil GT-Autos selten hochbeinig daherkommen, wird auch der Range Rover GT niedriger, als man es sonst von der Marke her kennt. Der GT wird kein bestehendes Modell ersetzen, sondern das fünfte Modell in der Range-Rover-Familie werden.
Viel verrät Range Rover noch nicht und das Auto wird erst gegen Ende des Jahres in seiner ganzen Pracht gezeigt. Jetzt zeigt man den GT einmal mit Tarnbeklebung - die Proportionen sind aber schon gut erkennbar.
Man erklärt aber in Sachen Antrieb, dass der GT auf der neuen EMA–Plattform bei JLR basieren wird. Die ist grundsätzlich für Elektroantrieb ausgelegt, kann aber auch andere Antriebe aufnehmen. So soll der GT anfangs als BEV kommen, später wird es auch eine Hybridvariante geben. Die Leistungsdaten verrät man noch nicht.
Martin Limpert, der Managing Director von Range Rover über den GT: „Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, intensiv an den Grundlagen der GT-Formel zu arbeiten und diese auf raffinierte, für Range Rover einzigartige Weise neu zu interpretieren. Das Ergebnis ist der autoähnlichste und zugleich unverkennbar leistungsfähigste Range Rover, der je geschaffen wurde – nun möglich auf unserer elektrifizierten EMA-Architektur -, der unser bestehendes Antriebsportfolio ergänzt und so ein umfassendes Angebot für jeden Kundenbedarf bietet. Seine Kombination aus müheloser EV-Leistung, erstklassigem Fahrkomfort auf Langstrecken und Geländegängigkeit ist typisch Range Rover; während sein beruhigendes Interieur einen Vorgeschmack auf unsere Vision eines modernen Grand Tourers gibt.“
Man gewährt auch schon einen Blick in den Innenraum und der präsentiert sich sehr reduziert. Leicht und modern solle er sein und Ruhe vermitteln, erklären die Macher in Gaydon. Was noch auffällt, ist das kompakte, oben und unten abgeflachte Lenkrad, das sollte für einen GT gerade recht sein. Dazu hat der Fahrer einen schmalen Schirm vor sich und in der Mitte gibt’s den Touchscreen mit High-Resolution-OLED-Display.
Grundsätzlich ist der GT als Viersitzer konzipiert, auf Wunsch wird auch eine fünfsitzige Konfiguration zu haben sein. Und der GT bietet viel Platz im Fond, vergleichbar mit den großen SUV der Marke bzw. vergleichbaren Limousinen.
Wann der GT auf den Markt kommt, hat man in Gaydon noch nicht gesagt und einen Preis gibt es natürlich auch noch nicht. Noch vor dem GT kommt jedenfalls der (schon lange erwartete) elektrische Range Rover und auch ein elektrischer Range Rover Sport wurde mittlerweile offiziell bestätigt.
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