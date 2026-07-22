Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

So etwas hat von Range Rover noch nie gegeben. Geländewagen bzw. SUV – meist eher luxuriös, von kompakt bis ziemlich groß - so kennt man die Marke aus Großbritannien. Nun kündigt man etwas völlig Neues an. Range Rover GT – so wird das kommende Auto der Briten heißen, wobei GT für Grand Tourer steht. Und weil GT-Autos selten hochbeinig daherkommen, wird auch der Range Rover GT niedriger, als man es sonst von der Marke her kennt. Der GT wird kein bestehendes Modell ersetzen, sondern das fünfte Modell in der Range-Rover-Familie werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Range Rover

Viel verrät Range Rover noch nicht und das Auto wird erst gegen Ende des Jahres in seiner ganzen Pracht gezeigt. Jetzt zeigt man den GT einmal mit Tarnbeklebung - die Proportionen sind aber schon gut erkennbar. Man erklärt aber in Sachen Antrieb, dass der GT auf der neuen EMA–Plattform bei JLR basieren wird. Die ist grundsätzlich für Elektroantrieb ausgelegt, kann aber auch andere Antriebe aufnehmen. So soll der GT anfangs als BEV kommen, später wird es auch eine Hybridvariante geben. Die Leistungsdaten verrät man noch nicht. Martin Limpert, der Managing Director von Range Rover über den GT: „Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, intensiv an den Grundlagen der GT-Formel zu arbeiten und diese auf raffinierte, für Range Rover einzigartige Weise neu zu interpretieren. Das Ergebnis ist der autoähnlichste und zugleich unverkennbar leistungsfähigste Range Rover, der je geschaffen wurde – nun möglich auf unserer elektrifizierten EMA-Architektur -, der unser bestehendes Antriebsportfolio ergänzt und so ein umfassendes Angebot für jeden Kundenbedarf bietet. Seine Kombination aus müheloser EV-Leistung, erstklassigem Fahrkomfort auf Langstrecken und Geländegängigkeit ist typisch Range Rover; während sein beruhigendes Interieur einen Vorgeschmack auf unsere Vision eines modernen Grand Tourers gibt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Range Rover

Man gewährt auch schon einen Blick in den Innenraum und der präsentiert sich sehr reduziert. Leicht und modern solle er sein und Ruhe vermitteln, erklären die Macher in Gaydon. Was noch auffällt, ist das kompakte, oben und unten abgeflachte Lenkrad, das sollte für einen GT gerade recht sein. Dazu hat der Fahrer einen schmalen Schirm vor sich und in der Mitte gibt’s den Touchscreen mit High-Resolution-OLED-Display.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Range Rover