Winterreifen oder Sommerreifen? Der richtige Zeitpunkt für den Wechsel

Offiziell endet die situative Winterausrüstungspflicht am 15. April 2025. Es ist aber keine Eile beim Wechsel auf Sommerreifen geboten. "Eine Sommerreifenpflicht gibt es nicht und Winterreifen halten frühlingshafte Temperaturen problemlos aus. Wichtiger als das Datum ist die lokale Witterung bzw. Wetterlage: Der April ist für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt, in höheren Lagen kann es in der Früh immer noch sehr kalt werden.

Erst, wenn über einen längeren Zeitraum konstante Temperaturen im zweistelligen Bereich herrschen, empfiehlt sich der Umstieg auf Sommerreifen", weiß ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl.