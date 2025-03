Wien, Zürich oder London: Welche Stadt hat die besten Öffis?

Deshalb hat Time Out gerade seine Liste der besten öffentlichen Verkehrsnetze der Welt veröffentlicht. Die Studie basiert auf einer Umfrage unter 18.500 Einheimischen , die gebeten wurden, ihre Stadt in Sachen Öffis zu bewerten.

Erfreulich für Österreich: Wien konnte sich als eine der Spitzenstädte Europas im Bereich öffentlicher Verkehrsmittel platzieren.

London ist die Nummer 1

Platz 1 hat man jedoch verpasst: Der Ort, an dem mehr Menschen als irgendwo sonst in Europa den Verkehr als „gut“ oder gar „amazing“ bezeichneten, ist London. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der britischen Hauptstadt wurden von 86 Prozent der Teilnehmer positiv bewertet, was umso beeindruckender ist, als die U-Bahn das älteste Netz seiner Art in der Welt ist.

London verfügt außerdem über die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Elizabeth Line, 675 verschiedene Buslinien, 30.000 Lime-Bikes und die neu benannte Overground, die sechs Linien in Betrieb hat.

Wien belegte den zweiten Platz mit einer 84-prozentigen Zustimmung. Die Wiener und Wienerinnen schätzen ihr Verkehrssystem als „günstig, häufig, schnell, sauber und effizient" ein - Attribute, die die hohe Lebensqualität in der Donaumetropole unterstreichen.

Zürich belegte den dritten Platz mit soliden 81 Prozent der Einheimischen, die den öffentlichen Nahverkehr hoch bewerten.