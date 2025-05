Wien autofrei? Wie der Platz in den Städten gerade neu verteilt wird

Keine einfache Aufgabe. Denn Autos haben sich in den vergangenen Jahren viel Platz erobert. Der Anteil von Fahrbahnen und Parkplätzen an Verkehrsflächen in Wien beträgt etwa 67 Prozent, Radwege machen aktuell nur rund ein Prozent aus, erklärt Laa. „Die Privat-Pkw-Dichte in unserer Stadt sinkt aber“, sagt Sima: „In Wien gäbe es bereits mehr Jahreskarten-, als Pkw-Besitzer.“

Veränderungen sind daher nötig. „Wir verteilen den Platz neu“, fasst es Ulli Sima zusammen. Konkret läuft etwa die Radweg-Offensive auf Hochtouren. Der Öffi-Ausbau auch: Wien investierte dreimal so viel in Öffis als in den Bau und Erhalt von Straßen. Bedeutet das: Autos raus? Sima: „Wir wollen den Pkw-Verkehr weiter reduzieren. Eine gänzlich autofreie Stadt ist in näherer Zukunft aber nicht unser Anliegen.“ Fest steht, dass sich Wien inmitten eines großen Transformationsprozesses befindet.

In Paris ist man bereits einen Schritt weiter: „Paris ist beeindruckend in der Geschwindigkeit, in der die Veränderung umgesetzt wird, und dem Mut, den die Bürgermeisterin dabei hat“, sagt Laa. Aber auch andere Städte verändern: „Die Superblocks in Barcelona sind Vorbild für unser erstes Supergrätzl in Favoriten, in Italien gibt es bereits viele verkehrsberuhigte Innenstädte, wie wir sie in der Inneren Stadt auch planen“, erklärt Sima.