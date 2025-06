Wie hoch sind ab jetzt die Strafen für Wiener Öffi-Verparker?

In anderen Bezirken wie in der Kreuzgasse in Währing haben bauliche Änderungen schon gut geholfen, die Zahl der Falschparker zu senken. So gab es 2020 im 18. Bezirk noch 363 falsch abgestellte Autos, im Jahr 2024 konnte dies auf 210 Vorfälle reduziert werden. Ein Rückgang von über 40 Prozent.

Erhöhte Strafen

Neben erhöhten Strafen für Öffi-Verparker und baulichen Maßnahmen werden auch die Ampelschaltungen laufend verbessert: So gibt es in Wien ca. 1.300 Ampeln, die den Verkehr regeln. Etwa 1.050 davon werden von den Bussen und Straßenbahnen der Wiener Linien befahren. Und knapp drei Viertel davon - 750 - ermöglichen den Öffis Vorrang.