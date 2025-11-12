Polygon Concept: So futuristisch wird die Zukunft bei Peugeot

Markant und digital: Peugeot präsentiert mit dem Polygon Concept einen futuristischen Ausblick auf die Fahrzeuge von morgen. Das Konzeptmodell ist relativ kompakt gehalten (unter vier Meter Länge) und zeigt laut Hersteller bereits heute, welche Technik und welches Design die Marke ab 2027 serienmäßig in den eigenen Modellreihen einführen will.

Futuristisches Lenkrad

Zentral im Fokus steht das neue Lenkradsystem: Das sogenannte Hypersquare‑Steuergerät ist mit einer Steer‑by‑Wire‑Technologie ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern gekoppelt. "Seit über einem Jahrhundert verbauen Autohersteller traditionelle, runde Lenkräder. Wir von Peugeot wollen mit dieser Tradition brechen und mit dem Hypersquare das Lenkrad neu erfinden.", erklärt Alain Favey, CEO der Marke. Favey beschreibt das System im Rahmen der Präsentation als "Herzstück einer neuen Generation des PEUGEOT i‑Cockpit". Beim Polygon soll bereits eine minimale Lenkradbewegung bei höheren Geschwindigkeiten genügen, um die Fahrtrichtung präzise anzupassen. Besonders bei Parkvorgängen sollen umfangreiche Drehmanöver somit der Vergangenheit angehören.