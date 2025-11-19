Weltpremiere: Das ist der stärkste Serien-Porsche aller Zeiten

Mit dem Cayenne Electric beginnt für Porsche eine neue Phase: Erstmals bietet die Marke den großen SUV vollständig vollelektrisch an. Das Modell übernimmt die sportliche DNA des Hauses und kombiniert sie mit zeitgemäßer E-Technologie, hoher Leistung und Reichweite. Die Basisversion liefert 300 kW (408 PS) im Normalbetrieb, bis zu 325 kW (442 PS) mit Launch Control und 835 Nm Drehmoment. Das Topmodell Cayenne Turbo Electric mobilisiert bis zu 850 kW (1.156 PS) und 1.500 Nm und stellt damit den stärksten Serien-Porsche aller Zeiten dar. Der Turbo beschleunigt in 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h, erreicht 200 km/h in 7,4 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Die Reichweite gibt Porsche mit bis zu 642 Kilometern an, die Ladeleistung liegt bei bis zu 400 kW. Dank eines hochentwickelten Rekuperationssystems sollen etwa 97 Prozent aller Bremsvorgänge rein über die E-Maschinen abgedeckt werden können. Das Turbo-Modell verfügt zudem optional über die Keramikbremse PCCB.

Elektrisch-individuelles Design Optisch bleibt der Cayenne Electric der bekannten SUV-Silhouette des Originals treu, soll aber mit geschlossener Front, überarbeiteten Stoßfängern und neuen Leichtmetallrädern aerodynamischer wirken. Der Innenraum setzt auf Digitalisierung: Ein neues, leicht gebogenes Curved-Display ersetzt klassische Anzeigen und Infotainment-Bildschirme. Alle wichtigen Fahrinformationen werden direkt im Sichtfeld des Fahrers eingeblendet, zusätzliche Inhalte sollen sich flexibel darstellen lassen. Kunden sollen zudem Optionen wie Fahrwerkssetup, Innenraumgestaltung und Infotainment individuell anpassen können. Softwarefunktionen lassen sich dank Over-the-Air-Updates jederzeit aktualisieren, wodurch das Fahrzeug langfristig auf dem neuesten Stand bleiben soll. Der Cayenne Electric kommt Anfang 2026 auf den Markt. Die Einstiegsversion startet bei rund 95.000 Euro, die Topversion Cayenne Turbo Electric kostet etwa 130.000 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.