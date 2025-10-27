Was wurde eigentlich aus dem "Verkehssicherheitsexperten" Helmi?

Auch Maskottchen kommen in die Jahre: Helmi - Österreichs Lieblings-Sicherheits-Maskottchen - wird 45. Von der Bildfläche verschwindet er dennoch nicht. Im Gegenteil: Seinen Geburtstag feiert der außerirdische Kindersicherheitsexperte mit einem Relaunch seiner mit kindgerechten Tipps gefüllten Webseite und einer neuen besonderen Helmi-Folge.

Denn Helmi ist beliebt wie eh und je: Aus einer aktuellen Befragung von 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren ging hervor, dass 82 Prozent der Befragten Helmi kennen und der Kindersicherheitsexperte bei ihnen hohe Sympathie- und Beliebtheitswerte genießt. Weit über 80 Prozent finden die Figur glaubwürdig und vertrauenswürdig, wenn er über Sicherheitsthemen spricht: 85 Prozent gaben an, dass es ihm sehr gut Woche um Woche gelingt, die wichtigen Sicherheitsbotschaften zu transportieren.

Alle die, die den Helmi-Song auch heute noch in den Ohren haben, verstehen wohl, warum.