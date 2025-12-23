Was sind die meistbefahrenen Autobahnen Österreichs?
Zusammenfassung
- Die Wiener Südosttangente (A23) bleibt mit über 59 Millionen Pkw die meistbefahrene Autobahn Österreichs, trotz eines Rückgangs um 2,9 Millionen Fahrzeuge.
- Der Autoverkehr stieg insgesamt, jedoch verzeichneten rund 40 Prozent der Zählstellen weniger Pkw als im Vorjahr.
- A2 (Südautobahn) und A22 (Donauufer Autobahn) folgen auf die A23, während die Karawanken Autobahn (A11) die geringste Verkehrsbelastung aufweist.
Auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen hat der Autoverkehr in diesem Jahr insgesamt zugenommen.
59 Millionen Pkw seit Jahresbeginn
Österreichs meistbefahrene Autobahn ist weiter die Wiener Südosttangente (A23) mit mehr als 59 Millionen Pkw seit Jahresbeginn. Das waren jedoch rund 2,9 Millionen Autos weniger als im Vorjahreszeitraum, zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs VCÖ anhand von Asfinag-Daten. Denn: Bei 86 von 211 Zählstellen waren in den ersten elf Monaten weniger Pkw unterwegs als im Vorjahr.
Bei 57 der Zählstellen nahm der Autoverkehr geringfügig um weniger als zwei Prozent zu, bei 52 Zählstellen gab es eine Zunahme von zwei bis fünf Prozent und bei 16 Abschnitten eine Zunahme von über fünf Prozent.
Gezählt wurden Kraftfahrzeuge unter dreieinhalb Tonnen. "Die Verkehrsbelastung ist hoch, aber der Autoverkehr ist heuer nicht überall gestiegen, sondern hat bei rund 40 Prozent der Zählstellen abgenommen", fasste VCÖ-Experte Michael Schwendinger zusammen.
A2 und A22 folgen auf Tangente
Die Autobahn mit der zweithöchsten Belastung ist die Südautobahn (A2), wo bei der Zählstelle Biedermannsdorf knapp mehr als 50 Millionen Pkw gezählt wurden, um rund 780.000 mehr als in den ersten elf Monaten des Vorjahres.
Die dritthöchste Anzahl an Autos verzeichnet die Donauufer Autobahn (A22), bei der Brigittenauer Brücke fuhren heuer mit rund 38 Millionen um rund 550.000 weniger Pkw. Die Autobahn mit der geringsten Verkehrsbelastung ist die Karawanken Autobahn (A11) mit rund 5,6 Millionen Fahrzeugen bei St. Ulrich.
Autobahn mit der geringsten Verkehrsbelastung
Die Autobahn mit der geringsten Verkehrsbelastung ist die A11 Karawanken Autobahn mit rund 5,6 Millionen Fahrzeugen bei St. Ulrich. Auch bei den Schnellstraßen ist der Unterschied zwischen der am wenigsten und am stärksten befahrenen groß: Den meisten Autoverkehr gab es auf der S1 Wiener Außenring Schnellstraße mit 22,4 Millionen Pkw bei der Zählstelle Laxenburgerstraße, den wenigsten Autoverkehr auf der S7 Fürstenfelder Schnellstraße mit rund drei Millionen bei Altenmarkt, berichtet der VCÖ.
"Zu viel Autoverkehr macht niemandem eine Freude. Autofahrerinnen und Autofahrer stehen öfter im Stau, Anrainerinnen und Anrainer leiden unter Lärm und Abgasen und die Umwelt wird belastet. Umso wichtiger ist es, das Potenzial zur Verringerung der Verkehrsbelastung auszuschöpfen", empfahl Schwendinger. Dies könne mit verstärktem Mobilitätsmanagement von Unternehmen, Freizeiteinrichtungen und Tourismusregionen erreicht werden. In Ballungsräumen seien Schnellbuslinien mit eigener Busspur eine wirksame Maßnahme zur Reduktion von Staus.
Um die Staus in den Ballungsräumen zu reduzieren, sieht der VCÖ in Österreich großes Potenzial für Bus Rapid Transitsysteme, die es international bereits gibt. Schnellbuslinien mit eigener Busspur nützen die hochrangige Infrastruktur und ermöglichen insbesondere Pendlerinnen und Pendlern staufrei zur Arbeit zu kommen. Auch das Potenzial von Radschnellwegen wird in Österreich viel zu wenig genutzt. Gerade mit den boomenden Elektrofahrrädern können bei guter Rad-Infrastruktur auch Distanzen von 15 bis 20 Kilometer mit dem Rad bewältigt werden.
