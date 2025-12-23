Was sind die meistbefahrenen Autobahnen Österreichs?

Österreichs meistbefahrene Autobahn ist weiter die Wiener Südosttangente (A23) mit mehr als 59 Millionen Pkw seit Jahresbeginn. Das waren jedoch rund 2,9 Millionen Autos weniger als im Vorjahreszeitraum, zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs VCÖ anhand von Asfinag-Daten. Denn: Bei 86 von 211 Zählstellen waren in den ersten elf Monaten weniger Pkw unterwegs als im Vorjahr.

Auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen hat der Autoverkehr in diesem Jahr insgesamt zugenommen.

Bei 57 der Zählstellen nahm der Autoverkehr geringfügig um weniger als zwei Prozent zu, bei 52 Zählstellen gab es eine Zunahme von zwei bis fünf Prozent und bei 16 Abschnitten eine Zunahme von über fünf Prozent.

Gezählt wurden Kraftfahrzeuge unter dreieinhalb Tonnen. "Die Verkehrsbelastung ist hoch, aber der Autoverkehr ist heuer nicht überall gestiegen, sondern hat bei rund 40 Prozent der Zählstellen abgenommen", fasste VCÖ-Experte Michael Schwendinger zusammen.

A2 und A22 folgen auf Tangente

Die Autobahn mit der zweithöchsten Belastung ist die Südautobahn (A2), wo bei der Zählstelle Biedermannsdorf knapp mehr als 50 Millionen Pkw gezählt wurden, um rund 780.000 mehr als in den ersten elf Monaten des Vorjahres.

Die dritthöchste Anzahl an Autos verzeichnet die Donauufer Autobahn (A22), bei der Brigittenauer Brücke fuhren heuer mit rund 38 Millionen um rund 550.000 weniger Pkw. Die Autobahn mit der geringsten Verkehrsbelastung ist die Karawanken Autobahn (A11) mit rund 5,6 Millionen Fahrzeugen bei St. Ulrich.

Autobahn mit der geringsten Verkehrsbelastung

Die Autobahn mit der geringsten Verkehrsbelastung ist die A11 Karawanken Autobahn mit rund 5,6 Millionen Fahrzeugen bei St. Ulrich. Auch bei den Schnellstraßen ist der Unterschied zwischen der am wenigsten und am stärksten befahrenen groß: Den meisten Autoverkehr gab es auf der S1 Wiener Außenring Schnellstraße mit 22,4 Millionen Pkw bei der Zählstelle Laxenburgerstraße, den wenigsten Autoverkehr auf der S7 Fürstenfelder Schnellstraße mit rund drei Millionen bei Altenmarkt, berichtet der VCÖ.

"Zu viel Autoverkehr macht niemandem eine Freude. Autofahrerinnen und Autofahrer stehen öfter im Stau, Anrainerinnen und Anrainer leiden unter Lärm und Abgasen und die Umwelt wird belastet. Umso wichtiger ist es, das Potenzial zur Verringerung der Verkehrsbelastung auszuschöpfen", empfahl Schwendinger. Dies könne mit verstärktem Mobilitätsmanagement von Unternehmen, Freizeiteinrichtungen und Tourismusregionen erreicht werden. In Ballungsräumen seien Schnellbuslinien mit eigener Busspur eine wirksame Maßnahme zur Reduktion von Staus.