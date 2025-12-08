Mit Skischuhen ans Steuer? Welche 7 Fahrfehler im Winter richtig teuer werden

Beim Autofahren im Winter denken die meisten automatisch an Winterreifen, Beleuchtung und sicheres Fahrverhalten. Doch aus rechtlicher Sicht birgt die kalte Jahreszeit noch weitere Herausforderungen und To-Dos für Autofahrer.

Unwissenheit oder Bequemlichkeit

"Ob aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit – gerade im Winter kann man beim Autofahren so einiges falsch machen", hält der ÖAMTC-Rechtsberater Nikolaus Authried fest. "Dadurch gefährdet man nicht nur sich selbst und andere, sondern kann auch noch – mitunter saftig – bestraft werden." Der Jurist des Mobilitätsclubs hat die wichtigsten No-Gos für Autofahrer im Winter zusammengefasst: