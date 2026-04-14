Was bringt Tempo 100 wirklich?

Angesichts der hohen Spritpreise wird derzeit wieder über eine Senkung des Tempolimits auf Autobahnen und Schnellstraßen von 130 auf 100 km/h diskutiert. Im Raum steht, dass dadurch der allgemeine Spritverbrauch in Österreich um bis zu 25 Prozent gesenkt werden könne.

Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung: "Das Suggerieren solcher gesamtwirtschaftlichen Einsparmöglichkeiten ist unseriös. Es ist zwar unstrittig, dass bei einer einzelnen, konstanten Autobahnfahrt mit Tempo 100 statt 130 unter Idealbedingungen bis zu 25 Prozent Kraftstoff eingespart werden können. Daher empfehlen wir auch stets vorausschauend zu fahren und das Tempo anzupassen. Die Wirkung eines niedrigeren Tempolimits auf den Gesamtspritverbrauch in Österreich lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Dieser sinkt bei allgemein Tempo 100 um etwa drei Prozent.“

Selbst der Sachstandsbericht Mobilität 2024 des Umweltbundesamtes (UBA) legt nahe, dass Tempo 100 nur rund vier Prozent der in Österreich verbrauchten Gesamtspritmenge einsparen würde.

Auf Autobahnen nur rund ein Drittel des österreichischen Pkw-Verkehrs

Ein wesentlicher Grund für den großen Unterschied: Die für eine Gesamtbetrachtung relevanten Durchschnittsgeschwindigkeiten, die auf Autobahnen gefahren werden, liegen zum Teil deutlich unter der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h, was das Sparpotential deutlich einschränkt. Zudem findet auf Autobahnen nur rund ein Drittel des österreichischen Pkw-Verkehrs statt.

Mehr als die Hälfte davon bereits in Bereichen mit bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen. Auch die steigende Zahl von E-Autos und viele ausländische Fahrzeuge, die nicht hier tanken, spielen eine Rolle. Die Folge: der gesamtwirtschaftliche Einsparungseffekt für Österreich ist viel moderater als bei einer Einzelfahrt unter Idealbedingungen.